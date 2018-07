VVD en D66: ‘Digitale kluis voor iedere Nederlander’

Volledig scherm VVD Tweede Kamerlid Jan Middendorp © RV - VVD Nu zijn veel persoonlijke gegevens versnipperd in bezit van gemeenten, de Belastingdienst, pensioenfondsen en andere overheidsinstanties. Daarbij gaat het nodige mis, zegt VVD-Kamerlid Jan Middendorp. ,,Denk aan torenhoge belastingaanslagen, doordat verhuizingen niet goed zijn verwerkt en aan AOW’ers die worden gekort omdat iemand anders foutief op hun woonadres is ingeschreven.”



Het kan soms jaren duren voordat deze fouten worden ontdekt, zegt Middendorp. ,,Daardoor komen sommige mensen in nare en uitzichtloze situaties terecht.” VVD en D66 in de Tweede Kamer willen daarom de digitale kluis invoeren, samen met een extra beveiligd inlogsysteem en één digitaal contactadres.

Eigen controle

De site MijnOverheid.nl – die al bestaat – is nog niet genoeg, vinden de partijen. ,,Op die site kun je wel zien welke persoonsgegevens de overheid van je heeft, maar niet met welke instanties die gegevens worden gedeeld”, zegt Middendorp. ,,Ons doel met de digitale kluis is dat de burger de controle over z’n eigen gegevens terugpakt.”

Die digitale kluis moet extreem veilig worden. De huidige inlogmethode DigiD moet daarvoor worden verbeterd. ,,Er loopt al een traject om DigiD veiliger te maken”, zegt Middendorp. ,,Ik kan me voorstellen dat we straks ons paspoort gebruiken om - door met behulp van je telefoon daarvan een scan te maken - in te loggen in de digitale kluis.”

Vooralsnog willen VVD en D66 dat alleen een selecte hoeveelheid persoonsgegevens in de kluis komt. Op den duur zou die uitgebreid kunnen worden, bijvoorbeeld met gegevens over diploma’s, verzekeringen en openstaande boetes. ,,Maar dat moet heel zorgvuldig worden bepaald.”

Klauwen met geld

Gaat de invoering van het systeem klauwen met geld kosten? ,,Dit mag niet het zoveelste mislukte ict-project van de overheid zijn”, zegt Middendorp. ,,Ik zeg niet dat dit een simpel project is, maar ik verwacht wel dat het goed is in te passen in trajecten die nu al lopen en waarvoor al geld is vrijgemaakt.”

Quote Voor wie dat wil, blijft de overheid communice­ren per post. Jan Middendorp

Ouderen die niets met internet en computers hebben, hoeven zich volgens Middendorp geen zorgen te maken. ,,Voor wie dat wil, blijft de overheid communiceren per post.”