VVD’er Jan Anthonie Bruijn nieuwe voorzitter Eerste Kamer

Update SP-raads­lid Murat Memis in Turkije vrijgespro­ken

16:09 Het Eindhovense SP-raadslid Murat Memis (31) is vanmiddag in Antalya vrijgesproken van alle aanklachten in verband met terrorisme. Hij mag terug naar huis en krijgt een schadevergoeding. Eerder werd al bekend dat hij niet langer verdacht wordt van deelname aan een terroristische organisatie. Dat bevestigde zijn advocaat.