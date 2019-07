VVD’er Ockje Tellegen zwemt ‘s winters vijf minuten in ijskoude Noordzee: ‘Hele dag scherp’

Video FvD-stem­mer Johan Derksen keihard: ‘Baudet blaast hele club op’

11:13 In november was Johan Derksen nog aanwezig op het partijcongres van Forum voor Democratie, maar inmiddels heeft de bekende voetbalanalist het helemaal gehad met de partij waarop hij eerder nog stemde. Dat liet hij gisteravond uitgebreid blijken bij Eva Jinek aan tafel. ,,Baudet is aan zelfoverschatting ten onder gegaan”, stelde hij onder meer.