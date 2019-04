VVD: Goedkeurend vinkje nodig voor gezondheidsapps

Tot voor kort gingen mensen naar een diëtist, personal trainer of arts als ze deskundig advies wilden over een betere leefstijl. Maar door de opkomst van steeds slimmere mobieltjes en horloges hebben we nu met een druk op de knop goede raad bij de hand over hoe ver we moeten hardlopen, wat we mogen eten en hoe lang we mogen slapen.

Ieders eigen keuze

,,Het blijft ieders eigen keuze hoe je je leven leidt”, zegt VVD-Kamerlid Hayke Veldman. ,,Maar als mensen een gezonde keuze willen maken, is het belangrijk dat er aantoonbaar goede informatie beschikbaar is over een verstandige leefstijl. Zodat consumenten vooraf zelf kunnen bepalen welke apps voor hen werken en welke niet.”

Momenteel is bij het merendeel van de gezondheidsapps op de markt helemaal niet wetenschappelijk beoordeeld of hun claims kloppen. Het National eHealth Living Lab (NeLL) gaat daarom de huidige 400.000 medische apps doorlichten.

Veldman: ,,Bewezen effectieve apps moeten vervolgens wat mij betreft bij het grote publiek, maar ook bij zorgverleners onder de aandacht worden gebracht.” Dat kan volgens de parlementariër via vertrouwde medische websites of via een nieuwe app-bibliotheek op de website van gezondheidsinstituut RIVM.

Essentieel

De VVD‘er vindt het verder een ‘essentiële voorwaarde’ dat de privacy van gebruikers bij iedere app gewaarborgd is. Het gaat namelijk om persoonlijke en medische informatie. Ook is het belangrijk dat zelf verzamelde informatie goed en veilig uitwisselbaar is, bijvoorbeeld tussen patiënten en hun zorgverlener.

,,Als aan deze voorwaarden is voldaan, ontstaat er ruimte op de consumentenmarkt voor platforms waar mensen hun hardloop-app, hun dieet-app, hun slaap-app en hun bloeddrukmeter straks kunnen combineren. Dat levert echt enorm veel gezondheidswinst op”, aldus Veldman.