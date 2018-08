VVD-Kamerlid Han ten Broeke stapt op om ‘ongelijkwaardige’ relatie met medewerkster

Tweede Kamerlid Han ten Broeke stapt op als Kamerlid. Dat heeft hij laten weten in een verklaring. De reden is een ‘intieme en ongelijkwaardige relatie’ met een medewerker van de fractie. ,,Dit had nooit mogen gebeuren.’’

De affaire is altijd stilgehouden, maar nu HP/De Tijd een artikel heeft gemaakt, besloot Ten Broeke naar buiten te treden en zijn Kamerlidmaatschap neer te leggen. Volgens de vrouw was er sprake van van ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’.

Ten Broeke en de vrouw kregen in 2013 een ‘kortstondige en intieme relatie’. Het ging om een ‘jongere medewerkster van de fractie’ die inmiddels niet meer bij de partij werkt.

De VVD’er erkent dat het om ‘een ongelijkwaardige relatie’ ging. ,,Niet in de zin van macht of gezag, maar wel gezien het feit dat ik kamerlid was en zij een medewerkster van midden twintig.’’

Ten Broeke schrijft in een verklaring: ,,Als ik daar nu op terugkijk, had ik mijzelf dat nooit mogen toestaan. Het was niet ok, had niet mogen gebeuren en zal nooit meer gebeuren.’’

De VVD’er zegt dat hij toenmalig fractievoorzitter Halbe Zijlstra op de hoogte heeft gesteld. Ook ‘van het feit dat de medewerkster mij beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag’.

Zijlstra zou daarop de medewerkster hebben ‘voorzien van een advocaat’ en ‘haar aangeraden aangifte te doen’. Ten Broeke heeft de aantijging ‘met kracht weersproken’.

Uiteindelijk wilde de medewerkster ook geen aangifte doen, stelt Ten Broeke. ,, Dat leidde vier weken later tot een juridische overeenkomst waarin we ‘agree to disagree’ afspraken en overeenkwamen de kwestie te laten rusten en erover te zwijgen. En zo is het de afgelopen vijf jaar gegaan.’’