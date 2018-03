VVD krijgt sloten op deuren in Kamer: 'Er wordt gestolen als de raven'

,,Het heeft primair te maken met informatiebeveiliging’’ zegt een woordvoerder van de Tweede Kamer. ,,Veel fracties hebben vertrouwelijke documenten in de werkkamers liggen. Natuurlijk is het afsluiten van de deuren ook ene middel om diefstal te voorkomen.’’



Bij de VVD als grootste regeringspartij liggen regelmatig geheime kabinetsstukken die nog niet openbaar mogen worden. De agenda van de ministerraad, de stapel bijbehorende stukken, maar ook concept-brieven en conceptrapporten dwalen door de burelen van de liberalen.



,,Er is een keer iPad gestolen die bij een medewerker van een andere fractie terug werd gevonden’’, zegt een ingewijde. Omdat de iPad zo was ingesteld kon het spoor via iCloud worden gevolgd naar een ander gedeelte van het Tweede Kamergebouw, waar de dader werd gepakt.