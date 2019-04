VVD noemt Denk gevaar voor vrije pers, Öztürk slaat terug

Aartsen deed zijn uitspraak vanmorgen in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland van omroep WNL. ,,Ze hebben in de Tweede Kamer voorgesteld om media te gaan controleren, ze hebben voorgesteld om zich te bemoeien met het programma De Nieuwe Maan en we zien nu een voorstel om een eigen omroep te starten’’, aldus Aartsen over Denk, dat hij ‘echt een gevaar voor de vrije pers in Nederland’ noemde.



,,Dit zijn popie jopie proefballon-uitspraken van een backbencher in de Kamer’’, is de repliek van de Denk-politicus. Öztürk: ,,Hij zegt feitelijk: Ik mag drie keer per week naar WNL, we zijn daar binnen. Maar een ander politiek gedachtegoed mag geen poot aan de grond krijgen in Hilversum.’’