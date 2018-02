VVD-prominent na affaire-Zijlstra: 'Rutte blijft z'n mensen soms te lang steunen'

Dordtse PVV'er beledigt politie met 'fuck the cops' video

16 februari Een kandidaat voor de PVV bij de verkiezingen in Dordrecht is in opspraak: Lester van Houwelingen (33), nummer 6 op de lijst, predikte teksten als ‘fuck the cops’ en ‘all cops are bastards’ op social media en met de punkband waar hij in speelt. Fractievoorzitter Dan van Leeuwen spreekt van een behoorlijke fout. ,,Dit moet offline gehaald worden.”