VVD: spullen uit China zijn te goedkoop

‘Relatie voormalige hoofdoffi­cie­ren was plakkerig en ongezond’

26 juni Het eerder achtergehouden hoofdstuk van het rapport van de commissie-Fokkens, die een reeks interne perikelen in de hogere regionen van het Openbaar Ministerie (OM) onderzocht, is vandaag alsnog openbaar gemaakt. Vanwege privacygevoelige informatie en een dreigend kort geding van een tot dusver onbekend gebleven ‘belanghebbende’ werd bij de presentatie van het rapport op 25 april van publicatie van het hoofdstuk afgezien. Het geding is niet doorgezet, aldus het OM. In het hoofdstuk komen saillante verklaringen over de affaire tussen de twee hoofdofficieren aan bod.