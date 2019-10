VVD: Staatssecretaris heeft onnodig onrust gezaaid in gif-dossier

Ziengs over de problemen met de giftige chemische stoffen (PFAS): ,,Wat in mijn beleving mis is gegaan is dat de staatssecretaris in juli een brief heeft gestuurd richting de overheden waarin ze aangegeven heeft dat er een tijdelijke (strenge) norm zou komen van 0,1 (microgram per kilo grond, red.). Met name voor grond die onder het waterpeil wordt afgestort, bijvoorbeeld in diepe plassen. Door die actie heeft ze juist heel veel onrust veroorzaakt. Wat haar bedoeling niet was, want ze wilde de zaak weer lostrekken met die norm. Maar alles kwam juist plat te liggen.”