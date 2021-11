VVD stelt met oog op integriteit een giftplafond van 100.000 euro in

Daarmee volgt de VVD het voorstel van commissie-Veling, welke de partijfinanciering onderzocht. Het voorstel was: accepteer geen giften boven de 100.000 euro. Bij de laatste verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer ontvingen D66 en Partij voor de Dieren van miljardair Steven Schuurman respectievelijk een miljoen euro en drie ton.



Schuurman gaf te kennen met zijn gift de klimaatplannen de goede kant op te willen sturen. Het CDA kreeg in aanloop naar de verkiezingen van 2021 1,2 miljoen euro van Hans van der Wind, die achter de schermen van de campagne een prominente rol speelde.



Kars Veling stelde in juni van dit jaar: ,,Als een persoon zoveel doneert, vormt dat een gevaar voor het gelijke speelveld, dan kun je zoveel meer inkopen dan anderen. En het maakt je kwetsbaar als partij: stel dat die ene donateur wegvalt? In veel opzichten moet je dit niet willen’’