VVD, tegenstander van de afdrachtregeling, stelt er nu zelf eentje voor

De VVD overweegt haar 335 volksvertegenwoordigers een verplichte afdracht van 1000 euro per jaar te laten betalen aan de partij. Het is opmerkelijk omdat de liberalen het principe van de verplichte afdracht bij de SP juist al jarenlang te vuur en te zwaard bestrijden.

Het voorstel komt van een eigen commissie die de partijstructuur onderzocht. Het wordt in juni binnen de VVD besproken. De SP reageerde er gisteren alvast smalend op in een Kamerdebat over de financiering van politieke partijen.

Het plan gaat over volksvertegenwoordigers in gemeenteraden, Provinciale Staten, de Eerste en Tweede Kamer: dat betekent 335.000 euro per jaar om de slinkende VVD-kas te stutten.

In eerste instantie zal het hoofdbestuur van de VVD de bijdrage op vrijwillige basis verlangen. ,,Mocht na twee jaar vrijwilligheid geen stijgende lijn waarneembaar zijn, dan kan alsnog overgegaan worden tot een verplichte afdracht die ook bij andere partijen van toepassing is'', schrijft de commissie.

Verbazing

Het wekt verbazing, omdat de VVD juist meermaals probeerde de afdrachtregeling bij de SP te laten verbieden. De VVD vond het altijd onjuist omdat SP'ers daarmee in dienst zijn van een partij, terwijl ze onafhankelijke volksvertegenwoordigers zijn. De SP reageerde gisteren dus honend. ,,De partij die het méést tegen de afdrachtregeling was, is de VVD. Dat ze nu van gedachten lijken te veranderen, vindt Kamerlid Ronald van Raak: ,,Hartstikke mooi!''

De VVD vindt dat ze iets moeten doen, omdat het aantal gewone leden dat contributie betaalt, is gekelderd van 33.000 naar iets meer dan 25.000 leden. Dat betekent dat de contributie-inkomsten van 2,1 miljoen naar 1,6 miljoen euro zijn teruggelopen. ,,Wachten op meer fondsenwerving of het moment dat er veel nieuwe leden bijkomen, kan niet meer'', schrijft commissievoorzitter Arno Brok, ook commissaris van de Koning in Friesland.

Gewone VVD'ers betalen nu gemiddeld 61,50 euro per jaar contributie. De nu 335 volksvertegenwoordigers betalen daarnaast ook vrijwillig mee aan de campagnes.

Oorlogskas