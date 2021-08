VVD-veteraan Cora van Nieuwenhuizen stapt op als minister

Met het vertrek van wéér een bewindspersoon lijkt aan de stoelendans in het demissionaire kabinet geen einde te komen. Begin juli verliet ook al Stientje van Veldhoven - de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - het kabinet. Zij was aangenomen als directeur bij de internationale organisatie World Resources Instituut. Over het accepteren van die baan zei Van Veldhoven: ,,In het begin hoop je nog: in september is er vast een nieuw kabinet en zal dat wel ongeveer parallel lopen. Maar in de loop van de tijd werd dat steeds minder waarschijnlijk.’’