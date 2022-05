Waar bleven ze, de discipelen van Pim? ‘De avond na de moord zei ik: stop maar met die partij’

Twintig jaar na moord Pim Fortuyn is het verdriet nog altijd groot: ‘Al die mensen die zijn gekomen. Prachtig’

Op de twintigste sterfdag van Pim Fortuyn is het verdriet om de vermoorde LPF-politicus nog altijd groot. Ook bij Jennifer Vetter, die hem altijd zal gedenken. Haar dertien ic-opnames en rolstoel houden haar niet tegen. ,,Soms vraag ik me af of ik het allemaal wel goed doe.”

6 mei