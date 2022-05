Waar blijven de appjes en sms’jes over de corona-aanpak? Twee jaar na eerste golf worden ze nog verzameld

,,We zitten nog in een verzamelfase", meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. ,,Het gaat om een grote hoeveelheid, het is omvangrijk, technisch complex ook. We zijn er volop mee bezig, maar zover is het nog niet.” De relevante appjes en sms’jes van bewindspersonen zijn inmiddels verzameld, meldt de woordvoerder, maar berichten van andere ‘sleutelfiguren’ (ambtenaren) worden nog geïnventariseerd, ruim twee jaar na de eerste coronagolf.

Vrijwel direct na het uitbreken van de coronacrisis vroeg een flink aantal media - met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur - om alle informatie over de corona-aanpak. Ook deze nieuwssite vroeg stukken op. Volgens de wet hebben burgers recht op inzage in relevante overheidsstukken, ongeacht het communicatiemiddel. Naast e-mails moeten dus ook zakelijke WhatsAppberichten of sms-verkeer toegankelijk zijn, desnoods deels zwartgelakt. Maar tot dusver ontbreken de sms’jes en appjes in de inmiddels duizenden documenten die verstrekt zijn door het ministerie van Volksgezondheid.

Onthullingen

Dit terwijl er wel berichten zijn gedeeld rond de Sywert-deal en de verwijderde sms’jes van premier Rutte. Waarom de rest van het sms- en appverkeer tot dusver verder ontbrak, kon het ministerie van Volksgezondheid wekenlang niet melden op vragen van deze nieuwssite. Vandaag volgde er een summiere reactie, tegelijkertijd stuurde minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) een brief naar de Tweede Kamer met dezelfde strekking: het is nu eenmaal veel informatie, verzamelen, rubriceren en doorzoekbaar maken kost tijd, daar werken we nu aan.

Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Quote ‘Op dit moment wordt chatver­keer over corona van een groot aantal sleutelfi­gu­ren verzameld en gerubri­ceerd Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid (D66) Berichten van topambtenaren worden nog verzameld, de appjes en sms’jes van bewindspersonen zouden wel geïnventariseerd zijn ‘maar nog niet ontsloten en doorzoekbaar gemaakt’. Waarom het zo lang moet duren tot deze gedeeld worden, blijft onduidelijk. Tijdens het binnenkomen van de eerste mediaverzoeken in 2020 ‘zat iedereen nog vol in de crisisbestrijding’ meldt de zegsman wel.



Minister Kuipers schrijft aan de Kamer dat er nu alsnog vaart gemaakt wordt met het verwerken van de verzoeken om inzage in appverkeer: ‘Op dit moment wordt chatverkeer over corona van een groot aantal sleutelfiguren verzameld en gerubriceerd. Ik zal zo spoedig mogelijk de relevante berichten beoordelen en degenen die om chatberichten hebben gevraagd, hierover informeren'.

7,2 miljoen (!) potentieel relevante coronadocumenten

Of alle relevante berichten van de hoofdrolspelers nog beschikbaar zijn is de vraag. Premier Mark Rutte schoonde dagelijks zijn Nokia-inbox op en stuurde de inhoudelijk belangrijke sms’jes door, vertelde hij vorige week. Dat waren tussen eind 2019 en juni 2020 slechts 41 berichten. Rutte stelde echter dat dit niet weinig is: ,,We hadden op dat moment permanent crisisoverleg. Telefonisch, in persoon. Dat gaat allemaal niet per sms.”

Het ministerie van Volksgezondheid claimt dat er in totaal zo'n 7,2 miljoen (!) potentieel relevante coronadocumenten bij of onder het ministerie vallen. Om de informatieverzoeken van pers, parlement en publiek te stroomlijnen worden documenten in tranches verstrekt, per maand en per thema.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: