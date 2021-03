Waarom alles misgaat bij het CDA: 'We zitten in de hoek van de fouten’

VIDEO Lijsttrek­ker Dassen (Volt) tijdens gamen: ‘Ik kan Wilders wel hebben in debat’

9 maart Presentator Roel Maalderink en Laurens Dassen (lijsttrekker van Volt) hebben het gisteravond tegen elkaar opgenomen in het computerspel Age of Empires 2. Dat deden zij voor onze serie Gamen met Politici. Zo goed als het met de partij gaat in de peilingen, zo matig ging het voor Dassen op Twitch. Een van de kijkers vroeg zich zelfs hardop af: ‘Hoe kan ik nou op iemand stemmen die zo slecht speelt?’