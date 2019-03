Waarom de koopkracht stijgt (en je daar toch niets van merkt)

De nieuwe cijfers die het instituut vandaag naar buiten bracht, bevestigen de koopkrachtplaatjes van vorig jaar: de doorsnee Nederlander houdt volgens het CPB 1,6 procent meer over in zijn portemonnee. Dat is zelfs nog ietsje beter (0,1 procentpunt meer) dan op Prinsjesdag werd verwacht. Reden: de zorgpremies zijn minder hard gestegen dan vooraf werd ingecalculeerd.



De zonnige cijfers van het CPB staan in schril contrast met morrende Nederlanders die in opiniepeilingen of brieven aan de krant zeggen geen vooruitgang te merken. Wat zij wel zien zijn de stijgende energieprijzen, de hogere btw en het loonstrookje dat stiekem een beetje tegenvalt. Het kabinet mag zich dan op de borst slaan dat bijna iedereen erop vooruit gaat, het gevoel is anders.