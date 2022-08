Waarom het kabinet twijfelt over profiteurs-belasting

In het Verenigd Koninkrijk is wel een ‘échte’ windfall-tax in het leven geroepen, maar volgens Van Rij zit daar ook een addertje onder het gras.



Naast vennootschapsbelasting betalen energiebedrijven in ons land ook aparte heffingen die zijn vastgelegd in de Mijnbouwwet. Tel je die twee belastingen op, dan int onze Staat al zo’n 70 procent van de winst van binnenlandse olie- en gasproductie. In het VK, ook ná de aangekondigde windfall-tax, blijft dat percentage steken op 65 procent. Kortom: ons land belast al meer.



En economen zijn sceptisch: moet je het bedrijf dat je nu zwaar belast in voor hen goede tijden, straks ook subsidie geven in slechte tijden? Ofwel: ,,Dit is gewoon geen goed voorstel”, zei Van Rij in juli. En ook nu zou dat nog het kabinetsstandpunt zijn. ,,We krijgen vooral te horen dat het lastig is”, aldus een coalitiebron.