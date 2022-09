Waarom vieren wij eigenlijk Prinsjesdag?

In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag werd vandaag weer ademloos geluisterd naar de troonrede van de koning. Maar wie heeft die eigenlijk geschreven, en waarom vieren we Prinsjesdag?

Waarom heet het Prinsjesdag?

De naam Prinsjesdag stamt uit de 17de eeuw. Oorspronkelijk werden op die dag de verjaardagen gevierd van de leden van de stadhouderlijke familie, ook wel prinsen genoemd. De viering van Prinsjesdag zoals wij die nu kennen geldt sinds 2 mei 1814 als de opening van het parlementaire jaar met een verenigde vergadering van de Staten-Generaal. In de troonrede worden de huidige stand van zaken in ons land en alle plannen voor het komende parlementaire jaar door de koning voorgelezen. Het mag dan een troonrede heten, de tekst ervan is niet door de koning geschreven. De ministers bepalen de inhoud van de troonrede en dat is altijd zo geweest sinds Nederland een koninkrijk werd in 1813.

Waarom is het altijd op de derde dinsdag van september?

Inmiddels weten wij niet beter dan dat Prinsjesdag valt op de derde dinsdag van september. Dat is niet altijd zo geweest, want in de eerste helft van de 19de eeuw viel deze dag nog op de eerste maandag van november. Toen in 1848 voor het eerst de begroting werd ingevoerd, wilde de Tweede Kamer meer tijd om die te kunnen behandelen. Daarom werd de openingsdatum van het parlementaire jaar vervroegd naar de eerste maandag in september. Alleen bleek dit geen handige dag te zijn, omdat zondag een rustdag was en sommige parlementsleden hierdoor op maandag niet op tijd in Den Haag konden zijn. Sinds een grondwetswijziging in 1887 valt Prinsjesdag op de derde dinsdag van september.

Wat is er de laatste jaren veranderd tijdens de viering van Prinsjesdag?

Niet alleen de datum, maar ook de locatie van de viering van Prinsjesdag is in het recente verleden anders geweest. Tot voor kort was het gebruikelijk dat de viering plaatsvond in de Ridderzaal in Den Haag. Tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 vond Prinsjesdag plaats in de Grote Kerk in Den Haag, omdat de Ridderzaal te klein werd gevonden om alle gasten op voldoende afstand van elkaar te laten zitten. Vanwege de renovatie aan het Binnenhof vindt Prinsjesdag vanaf dit jaar tot en met 2026 plaats in de Koninklijke Schouwburg.

De Gouden Koets is oorspronkelijk een geschenk van de bevolking van Amsterdam aan koningin Wilhelmina voor haar inhuldiging. Sinds 1903 werd de Gouden Koets door de vorst op Prinsjesdag gebruikt, maar dat stopte in 2016. Door groeiende controverse rond dit voertuig heeft de koning in januari van dit jaar laten weten de Gouden Koets voortaan te vervangen door de Glazen Koets. In zijn boodschap verwees hij naar het slavernijverleden. Hij stelde hierbij dat we het verleden niet kunnen herschrijven, maar dat we wel samen kunnen proberen om ermee in het reine te komen.

Waarom lopen beveiligers tijdens Prinsjesdag met zwarte koffers?

Gedurende de dag wordt de koninklijke familie goed beveiligd. Hiervoor worden verschillende methodes ingezet. Zo lopen beveiligers rond met zwarte koffers in de hand, maar dat zijn geen standaard koffers. In deze koffers zit een groot, kogelwerend scherm dat met een snelle beweging uitgeklapt kan worden om personen te beschermen tegen voorwerpen die worden gegooid, en zelfs tegen vuurwapens. Er zitten ook koffers bij waarin een vuurwapen is verwerkt en waarmee direct geschoten kan worden met de hendel.