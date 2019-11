Waarom was Wim Kok zo argwanend en nors? Nieuwe biografie geeft antwoorden

commentaar 'Sorry' is niet genoeg voor de Belasting­dienst

10:52 Gezinnen die jarenlang ten onrechte door de Belastingdienst worden opgejaagd om enorme bedragen terug te betalen. Ambtenaren die mensen het vel over de oren trekken terwijl ze bewust niet kijken naar ontlastend bewijs. Het zijn uitwassen die in een fatsoenlijk land niet zouden mogen plaatsvinden. Toch gebeurde het op grote schaal in Nederland.