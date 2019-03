'Warmtenet te duur voor huurhuis'

opinie ‘FvD-stem­mers zijn geen fascisten maar fatsoenlij­ke burgers in nood’

8:00 Bart Adèr is huisarts in Rotterdam-Zuid. Hij ziet in zijn spreekkamer veel mensen die op partijen als FvD, PVV en Denk stemmen. ,,Het zijn fatsoenlijke mensen met vaak grote maatschappelijke problemen in roerige tijden”, schrijft hij in een ingezonden brief aan deze krant.