Weer 12 miljard subsidie voor duurzame energie

Tweede kamer wil af van hardnekkige stoffen in chemische industrie

5 december De Nederlandse chemische industrie wordt ingrijpend aan banden gelegd, als het aan de Tweede Kamer ligt. In een motie van GroenLinks, die vanmiddag in Den Haag is aangenomen, geeft de Kamer opdracht aan de regering in gesprek te gaan met de branche om harde afspraken te maken over de absolute uitfasering van het gebruik van persistente stoffen. Die hopen zich op in het milieu en ze breken zeer slecht af.