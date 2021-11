Weer een jaarwisseling zonder vuurwerk? Kabinet vraagt OMT om advies

Denk gooit in Den Haag haar eigen glazen in

Al bij voorbaat werd Denk gezien als een van de grote winnaars van de lokale verkiezingen in Den Haag. Maar de campagne is nog niet eens begonnen of de partij gooit haar eigen glazen in. Hoeveel Hagenaars willen er op 16 maart stemmen op een club waarvan de lokale afdeling de landelijke tak - al dan niet terecht - beschuldigt van afluisterpraktijken en zelfs chantage?

8:20