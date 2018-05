Weer geeft kandidaat-voorzitter 50Plus er de brui aan

Voorvech­ter mensenrech­ten­wet in Kamer: Magnitski is gedood omdat hij mijn advocaat was

23 mei Bill Browder, de man die wereldwijd ijvert voor de invoering van Magnitski-wetgeving om mensenrechtenschenders te straffen, sprak vandaag met de Tweede Kamer. ,,Als er één land in de wereld is dat zo’n wet zou moeten hebben, dan is het Nederland.”