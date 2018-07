Wéér problemen met erf- en schenkbelasting

Hoekstra zegt overvallen te zijn door de tegenvaller, nadat vorig jaar al was gebleken dat de fiscus niet in staat was ruim 400 miljoen euro aan erf- en schenkbelasting te kunnen innen. Hoekstra is naar eigen zeggen ‘uit mijn vel gesprongen’ toen hij gisteravond lucht kreeg van het nieuws. Tot gisteravond half twee is er koortsachtig overlegd gevoerd op het ministerie. Ook vanochtend vroeg was Hoekstra hier nog mee bezig.



De problemen met de erf- en schenkbelasting zouden eind dit jaar opgelost moeten zijn, zo beloofde staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) eerder aan de Kamer. Die planning wordt niet gehaald, kreeg de minister te horen. Er moet volgens Hoekstra waarschijnlijk ‘opgeschaald’ worden om op schema te kunnen blijven. ,,Er wordt met man en macht aan gewerkt maar het lek is nog niet boven.''



De Kamer krijgt vanavond nog een brief van Snel.