Weer verdwijnen coronahordes: niet-gevaccineerden niet meer in quarantaine, mondkapadvies vervalt

Dat heeft het kabinet vanmiddag besloten na advies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Al eerder schrapte de politiek tal van coronarestricties, nu gaan ook veel van de laatst overgebleven adviezen overboord. Wel blijft het devies om na een besmetting in isolatie te gaan, zodat het virus niet overgedragen kan worden, meldt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) zojuist in een toelichting op het besluit. ,,Isolatie blijft van belang na infectie, maar wel kijkt het RIVM nog of de periode korter kan dan 5 dagen.”

Ook blijft het van belang ‘alert te zijn’ op eventuele klachten na contact met een besmet persoon, stelde het RIVM eerder al. ‘Laagdrempelig testen’ en het vermijden van contact met ouderen na risicocontact blijft van belang. ,,Corona gaat niet meer weg, dat weten we. We vinden het verantwoord om deze adviezen per direct te schrappen, maar we zien in het Verenigd Koninkrijk ook dat de toestroom naar ziekenhuizen nog altijd groot kan zijn. We houden rekening met een eventuele opleving in het najaar.”

Een extra vaccinatieronde is in de herfst een optie, ofwel voor de ouderen (60-plus) of zelfs de hele bevolking, ‘in het geval er een nieuwe variant opkomt’. ,,Hopen dat we er met een prik zouden zijn, deden we misschien in 2020, maar inmiddels weten we dat het niet zo uitpakte.”

Vanwege Europese afspraken blijft in vliegtuigen wel verplicht om een mondneusmasker te dragen.

