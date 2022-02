Weg van de oude coronaroutines: ‘Werd wel tijd dat de witte jassen wat gas terugnemen’

Coronabe­leid mag niet lijden onder mooi-weer-politiek

Het gaat de goede kant op met de corona-epidemie. Al voor het Outbreak Management Team (OMT) nieuw advies heeft uitgebracht, wordt er in het kabinet gesproken over het loslaten van het thuiswerkadvies en latere openingstijden voor de horeca en theaters. Die volgorde is opvallend, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

9 februari