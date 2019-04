Wereldleiders geschokt: ‘Hartbrekende taferelen’

Ook de Amerikaanse president Donald Trump volgt de brand. ‘Zo erg om die enorme brand te zien in de Notre-Dame-kathedraal in Parijs’, twittert Trump. Hij stelt ook voor om blusvliegtuigen in te zetten om de brand te blussen en vindt dat er snel moet worden opgetreden. ‘Must act quickly!’



De burgemeester van Londen reageert geschokt. ‘Hartbrekende taferelen van de Notre-Dame-kathedraal in lichterlaaie’, zegt Sadiq Khan op Twitter. Hij zegt ook dat ‘Londen vandaag rouwt met Parijs’ en dat de twee wereldsteden altijd in vriendschap zullen zijn verbonden.



De directeur-generaal Audrey Azoulay van UNESCO laat weten: ,,UNESCO staat naast Frankrijk om dit onbetaalbare erfgoed te beschermen en te rehabiliteren.’’ Azoulay noemt de 850 jaar oude kathedraal in de Franse hoofdstad ‘erfgoed van onschatbare waarde’. Ze stelt dat haar organisatie de ontwikkelingen rond de brandende kerk op de voet volgt.