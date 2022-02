Wetsvoorstel 2G gaat het niet halen

Het plan om niet-gevaccineerden straks te weigeren in bijvoorbeeld de horeca is gedoemd te mislukken. Mogelijk sneuvelt het zogeheten 2G-plan vandaag al in de Tweede Kamer, anders later wel in de Eerste Kamer.

Regeringspartij ChristenUnie en oppositiepartij GroenLinks sluiten zich vandaag aan bij een voorstel om de 2G-wet in te trekken. Dat voorstel houdt in dat alleen nog mensen die zijn gevaccineerd of die zijn hersteld van corona toegang krijgen tot de horeca en evenementen. Het kabinet ziet dit als middel om verspreiding van het coronavirus beter te kunnen tegengaan. Maar het plan stuit al maanden op enorme tegenstand.

Vandaag stemt de Kamer over een motie van de SGP en Kamerlid Omtzigt waarin het kabinet wordt opgeroepen het wetsvoorstel in te trekken. Door de opstelling van ChristenUnie en GroenLinks is er waarschijnlijk een meerderheid voor intrekking. Oppositiepartij PvdA moet haar standpunt nog bepalen. Maar ook als die partij het 2G-plan wel blijft steunen, is er op dit moment geen meerderheid voor in de Eerste Kamer. Alle andere oppositiepartijen waren al tegen.

De opstelling van de ChristenUnie is een tegenvaller voor het kabinet, ook al kan het niet als een verrassing komen. ,,We hadden al langer kritiek, zeker ook omdat het voornemen tot tweedeling in de samenleving leidt’’, zegt ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker. ,,Nu ligt er een rapport van de TU Delft waaruit blijkt dat 2G weinig toevoegt. Dan kunnen we beter veel meer testen en uitleggen waarom het belangrijk is dat mensen zich laten vaccineren.’’

