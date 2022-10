Wetsvoorstel: strafbaar als je seks hebt met iemand terwijl je wist dat de ander dat niet wilde

Pv­dA-lei­der Kuiken moet zich verdedigen tegen verwijt van Arib dat fractie haar niet steunde

PvdA-leider Attje Kuiken moet vandaag op de politieke ledenraad in Apeldoorn tekst en uitleg geven over de omgang met Khadija Arib. Voor veel leden (en kiezers) is Arib een heldin, maar de klachten over omgangsvormen waren er al vele jaren.

8 oktober