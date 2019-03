Wie of wat is toch die Uil van Minerva?

Fittie in Brabant, te weinig kandidaten in Flevoland: Forum schudt provincies op

12:22 De overdonderende entree van Forum voor Democratie (FvD) brengt alle provinciehuizen in beroering. Zittende Statenleden vragen zich af met wie ze te maken krijgen. In Flevoland heeft Forum niet genoeg kandidaten op de lijst om alle gewonnen zetels op te vullen. En in Brabant is het meteen hommeles tussen FvD en D66.