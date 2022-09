Wie wil er nu Landbouwminister worden? ‘Je moet een enorm incasseringsvermogen hebben’

Reacties op hoofdprijs voor energie en opstappen minister Staghouwer

‘Maak Caroline van der Plas minister van Landbouw en laat haar met oplossingen komen’ en: ‘De regering doet er alles aan om het vertrouwen in de overheid op het nulpunt te krijgen.’ Dit zijn de lezersbrieven die in de krant van 7 september verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

7 september