Wie wil met Remkes praten? De Kamer niet, die is met vakantie

Bij1-le­den kiezen Rebekka Timmer als voorzitter

Leden van Bij1 hebben Rebekka Timmer gekozen tot partijvoorzitter. Ondanks een negatief advies van de selectiecommissie was Timmer de enige overgebleven kandidaat voor het voorzitterschap. Ze zat al eens eerder in het bestuur en is medewerker van de Tweede Kamerfractie. Timmer kreeg 74 procent van de stemmen, zegt een woordvoerder van de partij.

2 juli