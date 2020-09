Wiebes: ‘Tata Steel wordt niet kaalgevreten door moederbedrijf’

Het Noordhollands Dagblad onthulde afgelopen weekend dat jaarlijks miljarden euro’s vanuit Tata Steel in IJmuiden naar de Tata-kas van het moederbedrijf in India stromen. Het bedrijf zou in Nederland geen winstbelasting betalen, terwijl het wél aanspraak maakt op de NOW-regeling voor bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis.

,,Het is een fantastisch bedrijf, en het is ook van plan dat te blijven’’, reageert Wiebes in de Tweede Kamer op kritische vragen van regeringspartij VVD. Volgens de minister is er ‘geen indicatie dat Tata Steel Nederland op de een of andere manier zou worden drooggelegd’.

Toch erkent de minister nu dat het bedrijf de winst in Nederland drukt. ,,Er zit een punt in het Noordhollands Dagblad wat suggereert dat er onredelijke hoge inkoopprijzen aan de moedermaatschappij zouden worden betaald, de zogenoemde transferprijzen, en dat daardoor de winst wordt gedrukt’’, zegt Wiebes.

Supersprinkhaan

Maar Tata Steel lijkt daarmee in zijn recht te staan. ,,Elk bedrijf betaalt in Nederland belasting’’, aldus de minister. ,,Als er winst is, is er winstbelasting. Maar de vaststelling van die winst ligt niet bij mij, maar bij de Belastingdienst. De Belastingdienst controleert dit.’’

Tweede Kamerleden – van links tot rechts – hebben geen goed woord over voor de handelwijze van Tata Steel. ,,Als een supersprinkhaan eet Tata India tot op het bot Tata IJmuiden leeg’’, zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. ,,Er is geen euro om te investeren.’’

Coronasteun

Ook coalitiepartijen zijn zeer kritisch. ,,Het is onwenselijk dat heel veel geld op een oneigenlijke wijze wordt weggesluisd naar India’’, vindt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Dat ook Nederlandse coronasteun wegvloeit, baart hem zorgen. Het CDA vreest voor de toekomst van de 11.000 medewerkers van Tata Steel in Nederland.

,,Het kabinet moet helderheid geven over de vraag of er sprake is van grootschalige belastingontduiking’’, aldus CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. Maar volgens Wiebes is het niet mogelijk voor het kabinet ‘om de belastingaangiften van Tata Steel in te kijken’.

Volledig scherm Staalconcern Tata Steel in IJmuiden. © ANP

In mei werd er door veel werknemers van Tata Steel nog gedemonstreerd tegen het vertrek van de directeur:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.