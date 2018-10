Wiebes: Vervuilende industrie moet gewoon fair share betalen

,,Dat zit er echt niet in. De industrie moet zijn fair share betalen", aldus de bewindsman. Ook de verhuurdersheffing voor woningcorporaties gaat niet van tafel, maar wordt vanaf 2019 wel structureel verlaagd met 100 miljoen euro, aldus de bewindsman. Daarnaast worden de subsidies voor de 'elektrische sector' afgebouwd.



Er komt een CO2-heffing voor de industrie, maar de sector krijgt wel tijd en ruimte om over te stappen op duurzame energie. Daarnaast komt er tot 2025 een fiscale stimulering van elektrisch rijden. Zo moeten in 2030 bijna 3 miljoen elektrische auto’s rondrijden in Nederland. Nu zijn dat er nog enkele tienduizenden. Waar die stimulans uit bestaat - subsidie of juist het zwaarder belasten van benzine- en dieselslurpers - weet Wiebes nog niet. ,,Dat is nu eerst aan de klimaattafel."