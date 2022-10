Wiebes zette collega-ministers voor het blok met voorstel gaswinning te stoppen

live parlementaire enquêteVoormalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken) heeft enkele collega-ministers in het vorige kabinet overvallen met zijn voorstel om de gaswinning in Groningen terug te brengen naar nul. Daar heeft hij achteraf spijt van, zei hij vandaag tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning.

Eind 2017, kort na zijn aantreden, begon bij Wiebes het idee te rijpen dat de gaswinning in Groningen moest worden gestopt omdat de veiligheid van de bewoners in het gebied niet kon worden gegarandeerd. In februari 2018 werd dat idee concreter, vertelde hij de enquêtecommissie. Hij besprak zijn idee met premier Mark Rutte en toenmalig minister van Financiën Wopke Hoekstra. Het besluit om de gaswinning in een aantal jaar terug te brengen naar nul, zou immers grote gevolgen hebben voor de inkomsten van de overheid.

,,Bij hen ondervond ik steun’’, zei Wiebes over Rutte en Hoekstra. Omdat Wiebes bang was dat het voorstel uit zou lekken en hij bang was dat Groningers blij zouden worden gemaakt met een plan waarvan het nog niet zeker was of het door zou gaan, informeerde hij niet al zijn collega's in het kabinet. ,,Enkele collega's voelden zich voor het blok gezet’’, zei hij. ,,Ik heb er te weinig collega’s bij betrokken.’’

Op 29 maart 2018, slechts enkele weken nadat het idee is ontstaan, besluit het kabinet de gaswinning in een aantal jaar terug te draaien naar nul. Wiebes prijst het vorige kabinet dat er is gekozen voor veiligheid boven de financiën. De avond voordat het uiteindelijke besluit bekend zou worden gemaakt, belde Rutte met Shell en Exxon, de eigenaren van het Groningse gasveld. ,,Ik heb begrepen dat het stil werd aan de andere kant van de lijn. Dit hadden ze niet verwacht’’ , aldus Wiebes.

Volledig scherm Eric Wiebes, voormalig minister van Economische Zaken en Klimaat (2017-2021), tijdens een openbaar verhoor van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. © ANP

‘Niet één doel, maar wel vijf’

Tijdens zijn verhoor moest Wiebes zich ook verantwoorden voor het trage schadeherstel en de trage versterking van woningen in het bevingsgebied. Volgens Wiebes heeft het niet geholpen dat op verzoek van de regio te veel tegelijk moest worden aangepakt. ,,Het doel van de operatie was huizen veiliger te maken, maar in de regio golden ook andere belangen: stadsvernieuwing, dorpsverfraaiing, levensloopbestendigheid, duurzaamheid. Die waren met goede redenen bovenop de versterkingsoperatie gestapeld. We hadden niet één doel maar wel vijf. Die doelen waren soms onderling strijdig. Het was een niet te doene opgave. Het heeft voor ongelooflijke hoeveelheid gepolder gezorgd en dat werkte vertragend.’’



De enquêtecommissie rondt deze week de openbare verhoren af. In februari wordt het eindrapport verwacht. Later deze week worden onder andere nog Shell-topman Ben van Beurden en premier Mark Rutte onder ede gehoord.

