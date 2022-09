Wiersma positief over gratis schoollunch, maar 'meer handen nodig naast leraren’

Armoede Nabil (10) smeert boterham­men voor schoolgeno­ten: ‘Als je niet eet, kan je niet goed nadenken’

Op scholen in Rotterdam-Delfshaven krijgen kinderen iedere ochtend gesmeerde boterhammen. Het doel is samen gezellig ontbijten, in de hoop dat kinderen die het hard nodig hebben, niet zonder lege maag komen te zitten. Het aantal kinderen dat zonder eten naar school komt groeit met de dag. Armoede speelt daarbij een rol maar is niet de enige reden.

16 september