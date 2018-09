'Wilders, Asscher en Dijkhoff scoorden goed'

'Spanning in coalitie over hulp aan jihadisten'

21 september De 25 miljoen euro die de Nederlandse overheid per abuis heeft doorgesluisd naar Syrische jihadisten leidt tot oplopende spanningen in de regeringscoalitie. Het CDA en de ChristenUnie bestoken VVD-minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken tot diens ergernis meerdere malen per week met Kamervragen over de kwestie, meldt de Volkskrant.