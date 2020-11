Wilders doet aangifte om beschieten van zijn foto

Op het filmpje zegt een man in de camera: ,,dit is vrijheid van meningsuiting”, richt dan het pistool op de foto van Wilders en lost enkele schoten. De PVV-leider heeft het filmpje ook gedeeld op zijn account op Twitter met daarbij de tekst: ,,Ziek.”

De man die vuurt, is de Turkse Nederlander Sait Cinar. Hij werd in november 2014 door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestig dagen, waarvan 44 voorwaardelijk wegens haatzaaien en opruiing. Dit omdat de toenmalige rijschoolhouder in een filmpje op de Facebookpagina van zijn rijschool mensen opriep tot het doden van ‘zionisten’. De verdachte maakte het filmpje in de zomer in Turkije, naar eigen zeggen uit woede over het optreden van het Israëlische leger in de Gazastrook.

C. had al 17 dagen in voorarrest gezeten en hoefde wat justitie betreft niet terug de cel in. Sinar was met zijn rijschool Altijdgeslaagd.nl zeer actief op Facebook. Het bedrijf kwam in 2013 in opspraak na een uitzending van PowNews, waarin C. claimde alle antwoorden op de CBR-examenvragen te hebben.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt niet op bedreiging en beveiliging van personen in te gaan. Wilders wordt vanwege bedreigingen al lange tijd beveiligd.

Leraar

Sinds de moord door een moslimextremist op de Franse docent Samuel Paty, die een spotprent van de profeet Mohammed gebruikte in een les over vrijheid van meningsuiting, zijn er ook in Nederland spanningen. Een leraar van het Rotterdamse Emmauscollege zit ondergedoken na bedreigingen omdat hij een spotprent van cartoonist Joep Bertrams in zijn lokaal had.

Die tekening van een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt, die zijn tong uitsteekt naar een jihadist met een bebloed zwaard in de hand, hing overigens al jaren in het klaslokaal. Leerlingen plaatsten foto's van de cartoon verontwaardigd op social media nadat zij zeiden de profeet Mohammed erin te zien, waarna de leraar werd bedreigd. Drie verdachten, een van 17 en twee van 18 jaar, zijn aangehouden wegens bedreiging en opruiing. Ook een leraar maatschappijleer in Den Bosch is bedreigd na het tonen van een Mohammed-cartoon.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.