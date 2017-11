Wilders doet aangifte tegen premier Rutte, 'met steun van tienduizenden'

Wilders stapte vanmorgen bij een politiebureau in Den Haag binnen met een brief aan de officier van justitie. Daarin vraagt hij om een onderzoek naar het handelen van de premier. Ook had hij een grote kar mee vol met dozen waarin steunbetuigingen zouden zitten. De straat was volledig afgezet met dranghekken, zodat het verkeer er niet langs kon.



,,Discriminatie betekent dat je mensen achterstelt ten opzichte van anderen, en dat gebeurt'', aldus Wilders voor de deur. ,,Rutte laat Nederlanders voor hun boodschappen meer btw betalen, terwijl buitenlandse beleggers nul procent dividendbelasting betalen. Hij regelt ook dat asielzoekers in Nederland geen ziektekosten hoeven te betalen en geen eigen risico hebben, terwijl Nederlanders daar grof voor moeten betalen. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden.''