Wilders tevreden met vervolging van Pakistaan die prijs op hoofd van PVV-leider zette: ‘Nu de andere grote vissen nog’

Geert Wilders is tevreden dat het OM alsnog een 37-jarige Pakistaan gaat vervolgen die in 2018 21.000 euro op het hoofd zette van de PVV-leider. Eind augustus is de rechtszaak. ‘Het is laat, maar ik ben blij dat het gebeurt'.

Maandag meldde het OM dat het een 37-jarige man uit Pakistan gaat vervolgen voor een poging tot uitlokking van moord, opruiing en bedreiging. Volgens de PVV-leider gaat het om de bekende ex-cricketprof Khalid Latif uit Pakistan. Die zou in augustus 2018 een prijs van ruim 20.000 euro op het hoofd van Wilders gezet hebben, als reactie op het plan van de PVV’er om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te organiseren. Vier jaar geleden al deed Nederland eens een verzoek om hem te ondervragen in deze zaak. Dat liep toen op niks uit.

Latif was een professioneel cricketspeler tot 2017, toen hij voor vijf jaar geschorst werd vanwege het manipuleren van het spelverloop in ruil voor geld. Hij verblijft nog in Pakistan, daarom heeft het Nederlandse OM de Pakistaanse collega’s nu via een rechtshulpverzoek gevraagd de dagvaarding aan de man te overhandigen. ,,De verdachte wordt uitgenodigd op zijn zitting op 29 augustus te verschijnen”, aldus het Openbaar Ministerie. Nederland heeft geen structurele juridische samenwerking met het land, daarom is vervolging praktisch lastig.

Wilders is toch tevreden met de actie, meldt hij aan deze nieuwssite. ,,Het is rijkelijk laat, maar ik ben blij dat het alsnog gebeurt. Hulde aan het OM dat er nu echt actie ondernomen wordt. Op 29 augustus is de rechtszaak, met of zonder deze verdachte. Maar ik zal er zeker bij aanwezig zijn om gebruik te maken van mijn spreekrecht.”

Meer bedreigingen uit Pakistan

In 2021 werd een andere Pakistaan in Nederland veroordeeld tot tien jaar cel, omdat hij een aanslag op Wilders voorbereidde. Ook hij was boos vanwege de plannen voor de cartoonwedstrijd. Daarom moest Wilders worden onthoofd in het Tweede Kamergebouw, vond de man.

Ook nu krijgt Wilders nog geregeld doodsbedreigingen uit Pakistan. Op zijn Twitteraccount deelt de PVV-leider zondag en maandag diverse dreigementen. ,,Het is goed dat ze nu deze cricketprof aanpakken", zegt Wilders in een toelichting, ,,maar ik hoop dat ze nu achter de grote vissen aan gaan. De religieuze leider Jalali en de politieke voorman Rizvi hebben fatwa's over mij uitgesproken. Die mededelingen worden vaak gevolgd door een diarree van honderden bedreigingen.”

Volgens het OM is het over het algemeen erg lastig om bedreigers aan te pakken als zij hun bericht sturen vanuit een land waarmee Nederland geen verdrag heeft. ‘Om te beginnen vinden de meeste bedreigingen onder pseudoniem plaats via sociale media', staat in het persbericht van het OM. ‘Welk persoon aan een sociale media-account is gekoppeld, valt alleen te achterhalen via de sociale media-bedrijven. Die werken soms wel en soms niet mee. Vervolgens moet in de meeste gevallen in het land van verdachten nader onderzoek plaatsvinden om te verifiëren dat deze persoon ook het bericht geplaatst heeft. Een account kan bijvoorbeeld gehackt zijn.’

In dit specifieke geval was de verdachte oud-cricketprof wel te traceren omdat het om een in India en Pakistan bekend persoon gaat. De Nederlandse politie heeft hem op beelden herkend. Op het eerdere verzoek van het OM om de verdachte te verhoren, kwam geen reactie vanuit Pakistan.

Wilders hoopt dat het kabinet en het OM aandacht blijven houden voor de doodsbedreigingen. ,,Mensen zeggen vaak: joh, maak je niet druk, ze zitten ver weg. Maar je weet niet of de berichten alleen uit Pakistan komen, en er is eerder al iemand in Den Haag opgepakt die een aanslag wilde plegen.”

