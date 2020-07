Wilders vindt Twitterhack ‘echt heel vervelend, gekker moet het niet worden’

video ‘Kroonprins’ wint: Hugo de Jonge gekozen als CDA-lijsttrek­ker

15 juli Hugo de Jonge is de nieuwe leider van het CDA. De Jonge, die gezien werd als de favoriet van de partijtop, werd in de tweede stemronde door de CDA-leden gekozen en kreeg 50,7 procent van de stemmen. Het was een nek-aan-nekrace: zijn tegenstrever Pieter Omtzigt, die gezien werd als underdog, kreeg 49,3 procent.