Wilders wint Volendam en verliest Venlo, SP raakt laatste bolwerken kwijt

Burgemeester Femke Halsema verliest met GroenLinks in haar eigen stad Amsterdam, PVV-leider Geert Wilders verliest in zijn thuisstad Venlo. Edam-Volendam wordt een rechts bolwerk, de villadorpen zijn klaar met de VVD en het socialistische noordoosten van Groningen maakt een ruk naar rechts. Dit zijn enkele belangrijke verschuivingen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

De Socialistische Partij (SP) heeft bij de verkiezingen de laatste rode bolwerken verloren. Van oudsher was de partij altijd de grootste in het noordoosten van Groningen, waar de laatste communisten in de gemeentepolitiek langer dan elders in het land standhielden. Nu hebben de inwoners van de gemeenten Eemsdelta, Midden-Groningen, Oldambt en Veendam massaal gekozen voor de VVD.

Datzelfde is gebeurd in het zuiden, in Boxmeer, Gennep en Bergen. Was de SP daar in 2017 nog de grootste, nu is dat de VVD.

Venlo

Opvallend is ook dat Geert Wilders ‘zijn’ thuisstad Venlo heeft moeten opgeven. De PVV was daar de grootste, maar de stad is inmiddels veroverd door de VVD. De partij van Wilders kreeg 18,3 procent van de stemmen, bijna 2 procent minder dan bij de vorige verkiezingen.

Volledig scherm Een verkiezingsbord met verkiezingsposters voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 in het centrum van Helmond © Rob Engelaar

De VVD kreeg in Venlo 21,5 procent van de stemmen. Forum voor Democratie is de grootste stijger: van 2,1 procent naar 5,7 procent.

Daar staat tegenover dat veel kiezers in het Noord-Hollandse Edam-Volendam de omgekeerde weg bewandelen. In het palingdorp is de PVV (24,3 procent) de VVD (20,1 procent) juist voorbijgestreefd als de grootste partij.

Rechts bolwerk

Edam-Volendam is een rechts bolwerk geworden, want Forum voor Democratie kwam uit op 8,1 procent en nieuwkomer JA21 haalde 6,6 procent van de stemmen. De winst van de rechtse partijen ging voor een groot deel ten koste van het CDA, dat 8,6 procentpunt verloor.

De extra winst van de VVD bij deze verkiezingen is vooral in Friesland, Groningen en Overijssel zichtbaar. Daar heeft de partij veel kiezers weggehaald van het CDA. Op veel plekken kleurt de kaart daar nu blauw in plaats van groen in 2017.

Volledig scherm Thierry Baudet bracht vorig jaar nog een werkbezoek aan Volendam en protesteerde tegen de anderhalvemetermaatregel. © ANP

De vier partijen die nieuw in de Tweede Kamer lijken binnen te komen - JA21, Volt, de BoerBurgerBeweging en BIJ1 - hebben allemaal hun eigen ‘terrein’ waar ze populair zijn.

JA21 trekt veel stemmen in de voorsteden van de grote steden. Dat zijn ook de plaatsen waar PVV en Forum voor Democratie populair zijn. In de omgeving van Rotterdam kreeg de partij relatief veel stemmen in gemeenten als Albrandswaard, Brielle, Westvoorne, Capelle aan den IJssel en Ridderkerk. Daarnaast scoorde de partij in de gemeenten Westland en Midden-Delfland, onder de rook van Delft en Den Haag.

Studenten

De pan-Europese beweging Volt heeft veel kiezers in studentensteden. De partij kreeg bijvoorbeeld 8 procent van de stemmen in Wageningen. Volt is daar nu de vierde partij, na D66, GroenLinks en VVD. Ook in Delft, Utrecht, Amsterdam, Groningen en Nijmegen haalde Volt veel stemmen.

De BoerBurgerBeweging (BBB), die voortkomt uit de boerenprotesten, heeft vooral steun in het noorden en oosten van het land. In Raalte kreeg de partij 6,9 procent van de stemmen, net iets minder dan de PVV. In het Twentse Tubbergen werd BBB de vierde partij, met twee stemmen meer dan D66. De boerenpartij is ook een stemmentrekker in gemeenten als Ommen en Olst-Wijhe in Overijssel en in Bronckhorst en Lochem in Gelderland.

Volledig scherm Sylvana Simons van BIJ1 voert campagne bij het standbeeld van Anton de Kom in Amsterdam-Zuidoost`. © ANP

BIJ1, de partij van Sylvana Simons, haalt volgens de meest recente voorlopige prognose van het ANP ook een Kamerzetel. In Amsterdam, waar Simons tot voor kort in de gemeenteraad zat, staat de partij vooralsnog op 5,9 procent van de stemmen. Daarmee is BIJ1 in de hoofdstad groter dan de PVV en Forum voor Democratie. Amsterdam is nog bezig met het tellen van de stemmen. Ook in Diemen, Almere en Utrecht heeft BIJ1 veel stemmen gekregen.

Villadorpen

De VVD blijft weliswaar de grootste partij van Nederland, maar uitgerekend in de oude basis van de partij daalt het aantal stemmen. VVD verloor vooral terrein in lommerrijke villadorpen als Laren, Wassenaar, Heemstede, Bloemendaal en Rozendaal.

In Laren had de VVD in 2012 nog een absolute meerderheid. Inmiddels stemmen slechts vier op de tien inwoners van het dorp op de partij van Rutte. Veel verloren stemmen gaan naar D66.

Ook in Wassenaar, de rijkste gemeente van het land, krijgt de VVD geen absolute meerderheid meer. Het aantal stemmers daalde van 54,2 procent in 2012 naar 36,9 procent nu. Ook daar profiteert D66 het meest.

In Heemstede en Bloemendaal, bij Haarlem, en in Rozendaal, bij Arnhem, is de VVD ook gezakt van bijna de helft van de stemmen naar ongeveer een derde. Ook in die drie gemeenten loopt D66 steeds verder in.

