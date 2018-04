Winkels Schiphol willen niet aan strengere tabaksregels

Vorig jaar juli kwam via deze krant naar buiten dat wetgeving in de maak is waardoor het vanaf 2022 verboden moet worden om tabaksproducten zichtbaar neer te leggen in gemakszaken en kiosken.

Ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid hebben vlak daarvoor, in juni 2017, gesproken met de baas van Schiphol Airport Retail (SAR) - verkoper van tabak achter de douane - over de aanstaande ban. Dat blijkt uit een nu openbaar gemaakt gespreksverslag. Schiphol heeft een belang van 40 procent in SAR.

Omzetdaling

Het verslag meldt letterlijk: ,,SAR hoopt dat Nederland een uitzondering zal maken voor de verkoop van tabak achter de douane. SAR benadrukt het belang van tabaksverkoop voor hun omzet. In Ierland geldt er geen uitzondering en is de omzet met 40 procent gedaald."

Desgevraagd bevestigt Schiphol Airport Retail nu wederom de intenties. ,,De oplossing ligt volgens ons in het beperken van de zichtbaarheid van tabaksproducten in taxfree winkels op luchthavens vanaf de publiekstoegang of bij de entree."

SAR herhaalt letterlijk de smeekbede om vrijstelling van het uitstalverbod. Het ministerie van Volksgezondheid laat in een reactie weten nog te werken aan het formele wetsvoorstel. ,,Maar we zijn niet voornemens om een uitzondering toe te staan. Want we werken aan een rookvrije generatie."

Rookvrije generatie

De PvdA maakt zich al jaren hard voor streng anti-tabaksbeleid. ,,We moeten serieus inzetten op die wens om tot een rookvrije generatie te komen", zegt Kamerlid Sharon Dijksma. ,,Een uitstalverbod voor rookwaren moet dan ook gelden voorbij de douane. Want Schiphol is een uithangbord voor de Nederlandse normen."