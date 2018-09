Woede over feestende ministers tijdens vonnis Lili en Howick

Rond kwart over tien 's avonds plaatste De Jonge (CDA) een vrolijke foto van hemzelf (midden op de foto), zorgminister Bruno Bruins (linksboven, VVD) en minister-president Mark Rutte (rechtsboven, VVD) via sociale media. De vrouw op de foto is staatssecretaris Barbara Visser (VVD). Bijna gelijk kwamen online heftige reacties los.



Want iedereen zat op dat moment gespannen te wachten op de uitspraak van de Amsterdamse voorzieningenrechter over de vraag of de uitzetting van de kinderen Lili en Howick naar Armenië deze zaterdag kan doorgaan. Ongeveer een uur later kwam dat vonnis en het pakte niet goed uit voor de twee jonge mensen.