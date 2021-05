Woensdag gaat Nederland weer wat meer open: bekijk hier de versoepelingen

Terrassen kunnen vanaf woensdag langer open, pretparken en dierentuinen mogen weer bezoekers ontvangen, sekswerkers gaan aan de slag en sportscholen kunnen open. Ook buitensport in teamverband mag weer. Stap twee van het openingsplan kan zoals verwacht doorgaan omdat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt, kondigde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zojuist aan na afloop van een ministerieel overleg waarin het besluit definitief genomen werd.

Met hulp van toegangstesten wordt er nog meer mogelijk in de maand mei: het kabinet wijst zo'n tachtig evenementen aan - onder meer de voetbal-nacompetitie - waar bezoekers welkom zijn na een negatieve test. De complete lijst wordt later vandaag bekendgemaakt.

Dat stap twee door kon gaan, was gisteren al duidelijk . De adviseurs van het Outbreak Management Team (OMT) stelden een belangrijke voorwaarde voor de versoepelingen: het aantal nieuwe patiënten moest twintig procent lager liggen dan tijdens de piek van de derde golf in april. Daar wordt ruimschoots aan voldaan en ligt rond de dertig procent. Momenteel zijn er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding nog 2150 coronapatiënten opgenomen, op de top van de derde coronagolf waren dat er meer dan 2700.

- Terrassen open van 06.00 uur ‘s ochtends tot 20.00 uur ‘s avonds, ook bij sportkantines. Maximaal 50 personen per terras - Buitensporten in teamverband wordt mogelijk, maar er is geen publiek welkom - Binnensportlocaties (zalen, sportscholen, zwembaden) weer open, maar alleen met reserveringen (groepslessen niet toegestaan) - Openluchtmusea, theaters in buitenlucht, beeldentuinen en openluchtmonumenten weer open - Accommodaties voor kunst- en cultuurbeoefening (binnen en buiten) heropenen: muziek- dans- en toneelles kan weer doorgaan. Geen groepslessen -Bij sport- en cultuurbeoefening geldt: niet meer dan 30 personen tegelijkertijd, op 1,5 meter afstand - Attractieparken, natuurparken, speeltuinen, kinderboerderijen en dierentuinen weer open. Maximaal 1 persoon per tien vierkante meter - Alle contactberoepen weer aan het werk, ook sekswerkers

Voorzichtig

,,Voorzichtigheid blijft daarom geboden’’, zei De Jonge. ,,We zijn er nog niet. Het gaat de goede kant op. Dat komt onder andere doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn. We hebben nog steeds 145.000 besmettelijken. Dat betekent dat de kans dat je tegen iemand aanloopt die jou kan besmetten, behoorlijk groot is.’’

Als de daling in het zelfde tempo doorzet zoals nu, komt de volgende versoepeling op 9 juni. Dat zou betekenen dat musea en bioscopen weer open mogen, dat restaurants onder voorwaarden weer binnen gasten kunnen ontvangen en dat er weer meer binnen en buiten mag worden gesport. De Jonge: ,,Als het mogelijk is, zullen we eerder versoepelen. Maar denk niet dat het allemaal wel los zal lopen. Als we ons niet aan de regels houden, duurt de daling langer. We zijn nog niet van dit virus af. We zijn er echt nog niet.’’