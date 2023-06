‘Woest aantrekkelijke’ stikstofregelingen voor 3000 boeren: 60 procent daarvan in Gelderland

Na de ‘sorry’ voor slavernij wil Suriname meer weten over het geld: ‘Geen woorden maar daden, minister’

Na de excuses van Nederland voor het slavernijverleden rest de vraag: hoe nu verder? Minister Robbert Dijkgraaf reisde naar Suriname, waar vragen over geld opborrelen. ,,We gaan kijken wat we kunnen doen.”