Wopke-effect is weg: CDA verliest fors, regeren ‘geen automatisme’

Dit is zeer teleurstellend", zei lijsttrekker Wopke Hoekstra gisteravond in de hal van het partijkantoor aan het Haagse Buitenom. De einduitslag kan nog anders worden, maar Hoekstra houdt al rekening met serieus verlies: ,,Ik feliciteer VVD en D66, het is evident dat na zo'n uitslag daar het initiatief ligt." Of het CDA regeringsdeelname helemaal uitsluit, is onduidelijk.

Deze verkiezingen worden ongetwijfeld geëvalueerd door een partijcommissie, stelt de in december aangewezen lijsttrekker. Zelf wil hij aanblijven, ook als fractieleider in de Tweede Kamer. ,,Ik ben twaalf weken lijsttrekker, dat is niet heel lang. We begonnen goed, maar dingen gingen ook minder. Daar neem ik de volledige verantwoordelijkheid voor: als ergens in de machinekamer van de campagne of direct door mij iets misgaat, is dat ook mijn verantwoordelijkheid.”

Met Hoekstra als lijsttrekker hoopten de christendemocraten het Torentje dik tien jaar na Balkenendes vertrek juist terug te veroveren op de VVD. Maar nu koerst de partij af op het één-na-slechtste verkiezingsresultaat in haar ruim veertigjarige geschiedenis.

Weinig effectief

De vraag is of CDA’ers oprecht nog op veel meer rekenden. Een chaotische en weinig effectieve campagne – Hoekstra maakte een misstap op het ijs van Thialf, redde zich vaak niet soepel uit interviews en debatten en moest het doen zonder zichtbare steun van Kamer-kampioen Pieter Omtzigt – bracht al snel het beeld van een partij in mineur. Aanvallen op de VVD kwamen amper uit de verf, de kleinste missers werden groot uitgelicht. Zoals spindoctor Jack de Vries zei: ,,Alles wat mis kan gaan, gaat dan mis, Murphy (naar de wet van Murphy, red.) zit even in het campagneteam.”

Wat CDA’ers nu nog niet hardop uitspreken, maar bijna zeker weten: deze verkiezingen krijgen intern nog een staartje. En daarbij wordt eerst vooral gekeken naar het partijbestuur, dat met de stuntelige aanloop naar de lijsttrekkersverkiezingen vorig jaar onbedoeld mede de kiem legde voor de teleurstellende uitslag.

Wissel

Hoekstra werd in december plots lijsttrekker toen Hugo de Jonge het bijltje erbij neergooide. Nummer twee Pieter Omtzigt steunde daarna Hoekstra's kandidatuur. Hoekstra had eerder nog bedankt voor de lijsttrekkerseer maar kon niet nog een keer nee zeggen. CDA’ers ontkennen dat de rolverdeling tussen Hoekstra en Omtzigt ongelukkig was.

Maar met strakkere regie vanaf het Buitenom had veel leed voorkomen kunnen worden, denken insiders. ,,Alles beneden de twintig zetels is slecht”, zegt een partijprominent. ,,Zo werkt het gewoon.” Oud-CDA-minister Hans Hillen noemt de eerste exitpoll ‘teleurstellend’: ,,Maar het kan nog 16 worden”, denkt Hillen. ,,En de grootste klap zit aan de linkerkant.”

