Wopke Hoekstra nog geen CDA-lijsttrekker na digitaal fiasco tijdens congres

Het is niet voor het eerst dat het CDA kampt met technische problemen. Tijdens de lijsttrekkersverkiezing in juli moest de stemming een keer helemaal over omdat er fouten waren geconstateerd. En ook nadat De Jonge destijds als winnaar uit de bus was gekomen, bleven er twijfels bestaan of het digitale stemproces wel eerlijk was verlopen.



Het programma is inmiddels al wel op een aantal punten veranderd, doordat gisteren in deelsessies al wijzigingsvoorstellen vanuit het partijbestuur werden overgenomen. Nieuw is dat het CDA tijdelijk een toptarief in wil voeren voor de hoogste inkomens. De partij vindt het gerechtvaardigd om ‘na deze coronacrisis’ meer van de ‘sterkste schouders’ te vragen.



Hoe hoog het toptarief zal zijn en vanaf welke grens die gaat gelden laat het CDA nog in het midden. Het nieuwe toptarief is opvallend, omdat het CDA jarenlang voorstander is geweest van een ‘sociale’ vlaktaks. Dit plan werd tijdens de huidige kabinetsperiode realiteit, door de invoering van een tweeschijvenstelsel. Nu wil het CDA dus een derde schijf introduceren.