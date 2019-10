Wrijving bij het maken van plan tegen drugsmaffia

Uren na de moord op advocaat Derk Wiersum stapt minister Ferd Grapperhaus (Justitie) ferm op de verzamelde journalisten af. Met de liquidatie is 'er een nieuwe grens overschreden', stelt hij. Dus, zo lanceert hij in het Tweede Kamergebouw, is het in het leven roepen van een 'speciale brigade' die drugscriminaliteit gaat aanpakken een goed idee.